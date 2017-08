Bienvenue aux clubs : portes ouvertes des clubs riorgeois

Les clubs sportifs riorgeois se mobilisent le samedi 2 septembre pour faire découvrir leurs disciplines, le temps d’une journée portes ouvertes.



Au programme de cette grande journée sportive, des démonstrations, des initiations pour petits et grands et la possibilité de s’inscrire pour l’année. Sans aucun doute, vous trouverez l'activité physique qui vous convient !



La journée se déroulera sur les deux sites sportifs emblématiques de la commune : le parc sportif Galliéni et le centre sportif Lélo Lagrange.



Rendez-vous toute la journée de 10h à 17h. Entrée libre.





Au parc sportif Galliéni :

- Club Riorgeois de Tennis

- Riorges Football Club

- Basket Club de Riorges section féminine

- Basket Club de Riorges section masculine

- Olympique Riorges Marche Athlétisme

- Bi-Cross de Riorges – UBR-BMX



Au centre sportif Léo Lagrange :

- Roanne Riorges Handball

- Club de Volley-ball de Riorges

- Olympique Riorges Gymnastique

- Dojo Riorgeois

- Kung-Fu Siu Lam Hung-Gar

- Centre Musiques et Danses Pierre Boulez