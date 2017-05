Centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis - Hommage à Jean-Jules Jusserand

Alors que la Première Guerre Mondiale a éclaté depuis déjà 2 ans et demi, c’est en 1917 que les États-Unis décident d'entrer eux aussi officiellement en guerre.

Si les américains avaient décidé au départ de rester neutre dans ce conflit opposant notamment la France, l'empire britannique, la Russie contre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, le 17 avril 1917 les États-Unis décident de se ranger aux côtés des alliées de la Triple Entente.



Un homme s'activa notamment en coulisses pour obtenir la rupture des relations diplomatiques des USA avec l’Allemagne et ainsi pousser le président américain a prendre part au conflit. Il s’agit de Jean-Jules Jusserand, ambassadeur de France à Washington (de 1903 à 1925).

Afin de lui rendre hommage, les amis de Jean Jules Jusserand, Société Histoire et Patrimoine de Saint-Haon-Le-Châtel vous donne rendez-vous les 27 et 28 mai prochain.

Tout le week-end, retrouvez des lectures, colloques, conférences, ainsi que le samedi matin, une Commémoration labellisée par La Mission du Centenaire et The United States World War One Centennial Commission.

Ouvert à toutes et tous. Entrée gratuite sauf le concert repas du samedi 27 mai.

Toutes les cérémonies et manifestations se déroulent au cœur du village.