Championnat de France Aérobic 2017 à Roanne

La Fédération Française de Gymnastique vous donne rendez-vous les 13 et 14 mai à la Halle André Vacheresse pour le Championnat de France de Gymnastique Aérobic 2017.L'Aérobic est une discipline sportive mêlant fitness et acrobaties et permettant de démontrer l'habilité à effectuer en musique des enchaînements de mouvements dynamiques.Elle exige à la fois de la force, de l’endurance ainsi que de la souplesse. Les gymnastes évoluent sur une musique d’une durée d’1min30 sur une surface de 7 x 7m et de 10 x 10m pour les Groupes.Véritable discipline créative et dynamique, l’Aérobic nécessite également de capter l’attention du public. Les gymnastes doivent transmettre une sensation de facilité tout au long de leur mouvement et mixer harmonieusement des éléments de danse et des éléments de difficulté. Les mouvements peuvent être effectués en individuel, en duo, en trio ou en groupe (5 gymnastes).Durant 2 jours, des centaines de gymnastes se retrouveront pour tenter de décrocher le précieux titre de Champion de France.Vous pourrez notamment retrouver le samedi soir à partir de 18h15, la catégorie Elite, avec les membres de l’Equipe de France.Rendez-vous le 12 mai de 9h30 à 21h30 et le dimanche 13 mai de 9h30 à 13h à la Halle André Vacheresse à Roanne.