Charles Pasi le 17 octobre aux Mardi(s) du Grand Marais

C’est un piano qui dessine ici les premières visions. Une voix raconte qu’elle vient du béton, des avenues, des trottoirs bondés ou désertés et des arbres esseulés. La ville. Les villes. Un harmonica, tout en retenue, puis une section rythmique progressent au cœur des rues, des âmes. Citadin, témoin, musicien, Charles Pasi marche, arpente, avance, sur le bitume et dans sa tête. Auteur, compositeur, interprète, instrumentiste, il a forgé sa voix dans le miel acide du gospel et livre sur scène une poésie à l’équilibre fragile.