Cie Dynamo

Sur-informés, Ultra satellisés, Méga sollicités...

Comment trouver la liberté dans l’hyperconnectivité ?



Playground propose une promenade sans nostalgie dans nos souvenirs des années 70 et 80 : C’est la préhistoire de l’informatique domestique, le règne du design psyché, on ne met pas de ceinture en voiture, on téléphone depuis un poste fixe.

Lorsqu’on pose un regard sur cette époque, il y a matière à sourire, à s’interroger sur la rapidité avec la quelle évoluent nos modes de communication et la rapidité avec laquelle nous allons atteindre l’ère du web 3.0.