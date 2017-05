Dick Annegarn aux Mardi(s) du Grand Marais

Déjà la dernière soirée aux Mardi(s) du Grand Marais à Riorges.Pour clôturer la saison, rendez-vous le 16 mai avec Dick AnnegarnAprès une vingtaine d’albums studio, l’inspiration et la générosité sur scène sont bien toujours là. Et cela fait belle lurette que Dick Annegarn n’avait pas livré un album aussi radieux. « Un disque du matin », dit-il. Twist se fait ainsi heureux, pop et prodigue. Comme un festin où Platon chanterait du Jimmie Rodgers. Et où la vie aurait assez d’éclat pour dissiper les nuages sans même lever les yeux vers eux.Rendez-vous à la salle du Grand Marais à Riorges. Plus d'informations