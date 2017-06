L'été à Riorges

Cet été, la Ville de Riorges vous propose un programme d’animations estivales pour toute la famille, autour du parc Beaulieu.L’ensemble de ces rendez-vous est placé sous le signe de la découverte et ne nécessite pas un niveau de pratique préalable, sauf mention contraire.La convivialité et la rencontre sont privilégiées : n’hésitez pas à prévoir un pique-nique pour prolonger le temps de l’activité et partager un moment avec les autres participants.A l’exception de la promenade gastronomique qui conclura l’été le 10 septembre, toutes les activités sont gratuites. Seule la promenade gourmande et les stages hip-hop nécessitent également une inscription préalable. Pour tous les autres rendez-vous, il suffit d’être présent devant le château de Beaulieu à l’heure indiquée... et c’est parti !Alors, profitez-en pour franchir le pas et venir tous les week-ends à Beaulieu vous faire du bien !Plus d'informations à retrouver dans l'agenda du voisin