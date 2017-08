Situé sur l'ancien emplacement du club de Ski nautique sur la Loire, ce lieu a été transformé avec l'objectif d'un projet simple : être un lieu ouvert et multiple dans ses propositions : lire, écouter de la musique, voir un spectacle (sur l'eau ?), se restaurer, siroter un verre, se réunir, parler, échanger, regarder la Loire, faire du sport ou la sieste ! Un lieu ouvert à tous et à tout : La Base donc !



Un complexe réunissant dans un site, un espace naturel ainsi qu’un espace convivial & les éléments nécessaires à favoriser la pratique d'activités de plein air, et différentes pratiques culturelles.