La Fée Mandoline en bande dessinée

La Fée Mandoline et Axl Caramel, un duo original qui propose depuis plusieurs années des spectacles Musicaux Jeune Public.Des spectacles doux, poétiques et un peu loufoques, pour enfants … et adultes sages !En 2016, la compagnie La Fée Mandoline a créé le spectacle "Des Clics et Décroche !".Après le thème de l’alimentation (Voici la recette !), puis celui de l’environnement (Ça tourne pas rond !), ils abordent un nouveau sujet on ne peut plus actuel : les écrans !Une histoire où la télévision, l’ordinateur, la console de jeu, le téléphone portable sont omniprésents dans le quotidien de ces deux personnages.Trop ? Oui assurément.Après la sortie de l'album avec les chansons du spectacle, en automne 2016, la Fée Mandoline se lance cette fois dans l'aventure de la Bande Dessinée. Un travail réalisé avec l'illustrateur Aurelien Durier, dont vous pouvez apercevoir un aperçu ci-dessus.Afin de mener à terme ce projet, la compagnie lance une campagne Ulule afin de l'aider à boucler le budget pour l'impression de la BD.Vous souhaitez participer à ce projet ? Participez à la campagne en cliquant ici . Plusieurs contreparties vous seront proposées dont l'affiche, les CDs et bien évidemment la BD.Plus d'informations sur la Fée Mandoline et le spectacle : www.lafeemandoline.fr