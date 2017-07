La Roc’ O Berge « Chic et Simple »

Ces mots, apposés sur l’enseigne de l’auberge, caractérisent bien le lieu. La décoration, sobre mais colorée correspond bien à l’ambiance du site. L’auberge fait penser à une cabane, agréable et très bien aménagée, dans laquelle il fait bon venir se reposer et profiter du calme et de la fraîcheur du site des barrages de Renaison.



Découvrez les menus terroir "Chic et Simple"

Les incontournables cuisses de grenouilles et escargots mais aussi du filet de perche ou encore plusieurs types d’omelettes préparées sous vos yeux.

Sur la carte des vins, on trouve les productions de cinq vignerons de Renaison, témoignage de la volonté des restaurateurs d’offrir à leur clientèle des produits locaux.

Pour les enfants : Steack, Frites, Dessert et Boisson (8.00 €)



Pour les groupes, possibilité d’ouvrir sur réservation semaine et week-end

- Avril, mai, juin, sept, oct, nov : ouvert tous les week-ends samedi midi, soir et dimanche à midi.

- Juillet et août, 7jours/7 de 9 heures à 22 heures