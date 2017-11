La STAR lance le service Flexy

La Star Roanne lance un nouveau service de transport sur réservation : le service Flexy.Le trajet s'adapte en fonction de la demande des voyageurs. Il est donc plus direct et plus rapide qu'une ligne régulière. De plus, les horaires ont été construits pour être en correspondance avec les lignes City du réseau Star.Pour le travail ou pour vos sorties, pensez au service Flexy.Plus d'informations sur le site www.bus-star.com