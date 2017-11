Les FéRires – Festival de l’humour

Pendant 4 jours, le rire est à l'honneur à Charlieu à travers plusieurs représentations humoristiques.



Le festival d’humour « Les FéRires » revient pour la 3e édition, c’est l’occasion d’une ou plusieurs soirées en famille ou entre amis pour savourer un moment de rire et d’émotion…

Vous trouverez des artistes professionnels de qualité dans un registre humoristique sous forme cabaret, théâtre et musique.



Ouverture du festival le 17 novembre à 19h devant le Théâtre Saint Philibert.



Puis rendez-vous au théâtre le vendredi 17, samedi 18, jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 novembre.



En marge du festival des "moments off" vous sont proposés comme un apéro spectacle les samedis 18 et 25, un stage de théâtre humoristique, une séance de Yoga du rire,...



Téléchargez le programme ci-dessous pour plus d'informations :