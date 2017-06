Les Jeudis Lives 2017

L’association Culturelle Du Centre (ACDC) programme, avec le soutien de la Ville de Roanne, chaque jeudi, du 22 juin au 30 août 2017, des groupes de musique locaux de 19h à 22h.



L'objectif est de proposer lors de ces rendez-vous de l'été, une programmation musicale variée au public roannais, de promouvoir des musiciens locaux et d'animer le centre-ville.



Rendez-vous tous les jeudis soirs sur la Place du Marché à Roanne.

Concerts gratuits



PROGRAMME 2017 :

22/06/2017 Two of Us – Variétés française et internationales

29/06/2017 Hot Road Country - Country

06/07/2017 Lithium – Reprises standards rock français

13/07/2017 Frères 2 Zef – Musique du monde, traditionnelle, folk

20/07/2017 B² - Duo acoustique guitare chant

27/07/2017 Black Garden - Rock

03/08/2017 Akcouna – Pop Rock

10/08/2017 Joyce - Pop Rock

17/08/2017 Courant d’R - Pop Rock

24/08/2017 Magic Blue Beans – Duo acoustique

31/08/2017 Charly and Daddy & Magic Blue Beans