Présentation de la saison 2017/2018 au Théâtre de Roanne

La Ville de Roanne vous invite ce mardi 27 juin à 19h au Théâtre Municipal pour découvrir la programmation 2017/2018.Cette année encore tous les genres se retrouveront sur cette scène emblématique du roannais :théâtre classique et contemporain, mais aussi arts du cirque, danse classique et contemporaine, musique du monde, jazz et chanson française...Quelques dates marquantes comme Vincent Dedienne (octobre), Vincent Delerm avec son nouvel album "A présent" (novembre), ou bien encore "Piaf, l'être intime", d'après la correspondance d'Edith Piaf avec Clotilde Courou (novembre), Anaïs (janvier), François-Xavier Demaison (mars),...Des classiques seront revisités comme "Le médecin malgré lui", "Roméo et Juliette", "Madame Bovary",...Comme chaque année les associations Canal Jazz, Le Papillon Bleu et les Amis du Théâtre Populaire vous proposeront des soirées exceptionnelles.Sans oublier les associations locales (Les Tréteaux Roannais, les Concerts Roannais et La Source Rev'Ado, l'Alouette).Découvrez donc le programme complet ce mardi 27 juin.La billetterie pour les abonnements sera ouverte à partir du 28 juin jusqu'au 13 juillet, puis du 1er septembre au 23 septembre, du lundi au vendredi de 13h30 à 19h et le samedi de 13h30 à 16h30.Bulletin d'abonnement à retrouver dans le programme du théâtre.Plus d'informations : 04 77 71 05 68 ou billetterie-theatre@ville-roanne.fr