3ème édition du Festival Roanne Jeunes Talents

Du 12 au 13 février 2018, une pré-sélection des candidats devant un jury se fera sous la forme de casting pour les tremplins chants, musique, one man show, danse et talents insolites.Les challenges graff et culinaire se feront d’après support photographique.Pour participer aux phases finales, 3 candidats seront retenus par challenge pour la tranche d’âge 8-15 ans et 3 candidats par challenge pour la tranche d’âge 16-25 ans (hormis pour la danse).Lundi 12 février, salle du Diapason13h30-17h30 : challenge chant solo, chant groupe et musique soloMardi 13 février, salle du Diapason9h-12h30 : challenge danse solo et danse groupeMardi 13 février, salle du Diapason13h30-16h : challenge one man showDu 9 au 16 avril auront lieu les finales, et la soirée avec les finalistes est fixée le samedi 21 avril, salle Fontalon. (entrée gratuite).Les inscriptions pour les 10 challenges du festival RJT 2018 sont possibles dès maintenant.Les bulletins d’inscriptions peuvent être retirés sur le site internet de la ville de Roanne