Eddy de Pretto et Contrefaçon aux Mardi(s) du Grand Marais

Electro-vidéo (Paris)

Ils s’appellent Contrefaçon mais ça s’écrit CTRFCN. On peut dire qu’ils se sont rencontrés sur les bancs du collège. Quelques années plus tard, leur champ d’expression, c’est le mix de la musique et de la vidéo. Au-delà de la forme, soignée et anxiogène, qui rappelle le polémique « Stress » de Justice et Romain Gavras, c’est toute la courte mais féconde histoire de la French Touch que ce taiseux quatuor embrasse, à l’instar de Gesaffelstein, de lèvres surlignées de noir, expression de bas instincts techno que rien ne saurait entraver.





+ Compétition internationale de vidéo clips du 9ème festival Ciné court animé de Roanne

Projection de la sélection avant le spectacle Le 9ème Festival international du court métrage d’animation, Ciné court animé, organisé par la Ville de Roanne, se déroulera du 19 au 25 mars 2018. 200 films issus de 40 pays, 70 heures de projections, spectacles, expositions et autres rencontres avec des réalisateurs seront au programme de cette semaine très animée.