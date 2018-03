Gloria et Inüit aux Mardi(s) du Grand Marais

Les concerts des Mardi(s) du Grand Marais se tiennent à la Salle du Grand Marais, 439 avenue Galliéni à Riorges.Ouverture des portes à 20h30.Tarif plein : 10€Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, bénéfi ciaire minima social) : 7€Tarif jeune moins de 16 ans : 3€Abonnement 5 entrées : 40 € / Tarif réduit : 28 €Pass Région et Carnets Culture bienvenusSur place, le soir du concertSur internet depuis www.riorges.fr (paiement par CB sécurisé via Digitik)Rejoignez les Mardi(s) du Grand Marais sur Facebook , et sur Twitter (@les_mgm) !Recevez toutes les infos en avant-première en vous inscrivant à la newsletter sur www.riorges.fr.