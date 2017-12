Rendez-vous au Marché de Noël de Riorges

Le mois de décembre est de retour et le marché de Noël fait désormais partie des sorties incontournables pour les Riorgeois. L’édition 2017 se tiendra les 15 et 16 décembre. L’odeur de vin chaud, les chants de fin d’année et bien sûr, le Père Noël en personne… Tout ce qui fait la magie de Noël sera réuni sur la place de la République !



Les nouveautés à retenir

 De nouveaux exposants

 Le salon du Père Noël

 Des ateliers pour les enfants : fabrication des décorations de Noël végétales et de papillons en bouteilles plastiques recyclées

 Des séances de contes sous une yourte

 Un stand de maquillage



Une trentaine d’exposants

Envie de gâter vos proches en cette fin d’année ? Flânez parmi les stands du marché et découvrez les différents cadeaux proposés par la trentaine d’exposants présents : objets de décoration, corbeilles garnies, livres, bijoux, bières… Il y en aura pour tous les goûts !



Avis aux gourmands

Les fêtes, c’est le moment de l’année favori des gourmands ! Tout au long du week-end, dégustez les chocolats que M. Delorme aura préparé devant vous, réchauffez-vous avec un bon verre de vin chaud ou dégustez une assiette d’huîtres ou de charcuterie.

Vous pourrez aussi manger sur place grâce au repas proposé par le traiteur Fernandez (saucisson vigneron et pommes vapeur).



En musique

Le vendredi soir, les Frères 2 Zef distilleront leur musique dans les allées du marché de Noël.

Les enfants des ateliers Tempo donneront quant à eux une mini-représentation.

Le samedi, l’Harmonie et la Batucada de Saint-Germain-Lespinasse déambulera au rythme des chants de Noël. Une trentaine de musiciens seront présents.



Tout pour les enfants

Les enfants auront l’occasion de rendre visite au Père Noël… dans son salon ! Il aura installé pour l’occasion une boîte aux lettres afin de recueillir les missives des petits Riorgeois. Ils pourront par ailleurs écouter de jolis contes sous une yourte ou encore fabriquer des décorations de Noël végétales.

Mais aussi tout au long du week-end : stand de maquillage, jeux en bois, pêche aux canards, atelier fabrication de papillon...