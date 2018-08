Utilisation des cookies

Conformément aux nouvelles directives de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des libertés) et de l'Union Européenne (2009/136/CE), nous vous communiquons la note d'information suivante :

monvoisinestdesortie.com utilise des cookies, qui enregistrent des informations relatives à la navigation de l'utilisateur sur le site de monvoisinestdesortie.com, et peut stocker des informations que l'utilisateur aura saisies durant sa visite. Ces cookies ont vocation à faciliter la fourniture du service, et peuvent être utilisées à des fins publicitaires, statistiques ou marketing. L'Utilisateur accepte également que ses données de navigation, y compris son adresse IP, puissent être collectées dans le cadre de campagnes de publicité, s'appuyant sur les secteurs d'intérêt manifestés par le Client lors de sa navigation sur le site ou d'autres sites.

Concernant les cookies, vous avez les possibilités suivantes

- De configurer votre navigateur internet pour accepter tous les cookies ou les rejeter.

- De vérifier quand un cookie a été déposé, par qui, pour quelle durée de validité et son contenu. Vous êtes ainsi libre d'accepter ou de refuser son enregistrement sur votre ordinateur et de supprimer vos cookies à intervalle régulier, si vous le souhaitez.

- De paramétrer votre navigateur Internet pour désactiver tous les cookies par défaut. Sachez cependant que si vous désactivez tous les cookies, votre nom d’utilisateur ainsi que votre mot de passe ne seront plus reconnus sur aucun site web. Il vous faudra donc les ressaisir à chaque fois que vous visiterez certains sites nécessitant une identification par mot de passe, ce qui n'est pas le cas sur monvoisinestdesortie.com

Pour de plus amples informations concernant les méthodes qui vous permettent de supprimer et de contrôler tous les cookies stockés sur votre ordinateur, vous pouvez consulter le site internet suivant : www.allaboutcookies.org/fr/

Comment configurer votre ordinateur ?

- Si vous utilisez Firefox :

• 1. Ouvrez Firefox

• 2. Appuyez sur la touche « Alt »

• 3. Dans le menu en haut de la page cliquez sur « Outils » puis « Options »

• 4. Sélectionnez l’onglet « Vie privée »

• 5. Dans le menu déroulant à droite de « Règles de conservation », cliquez sur « utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique »

• 6. Un peu plus bas, décochez « Accepter les cookies »

• 7. Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »

• Astuce : sur Mac, allez directement dans Firefox > Préférences > Vie privée > et cocher simplement « Indiquer aux sites que je souhaite pas être pisté »

- Si vous utilisez Internet Explorer :

• 1. Ouvrez Internet Explorer

• 2. Dans le menu « Outils », sélectionnez « Options Internet »

• 3. Cliquez sur l’onglet « Confidentialité »

• 4. Cliquez sur « Avancé » et décochez « Accepter »

• 5. Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »

- Si vous utilisez Google Chrome :

• 1. Ouvrez Google Chrome

• 2. Cliquez sur l’icône d’outils dans la barre de menu

• 3. Sélectionnez « Options »

• 4. Cliquez sur l’onglet « Options avancées »

• 5. Dans le menu déroulant « Paramètres des cookies », sélectionnez « Bloquer tous les cookies »

- Si vous utilisez Safari :

• 1. Ouvrez Safari

• 2. Dans la barre de menu en haut, cliquez sur « Safari », puis « Préférences »

• 3. Sélectionnez l’icône « Sécurité »

• 4. À côté de « Accepter les cookies », cochez « Jamais »

• 5. Si vous souhaitez voir les cookies qui sont déjà sauvegardés sur votre ordinateur, cliquez sur « Afficher les cookies »