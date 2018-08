Le tramway à Roanne

Peu de personnes s’en souviennent, et pour cause celui-ci a disparu au lendemain de la deuxième guerre mondiale, mais la ville de Roanne a pourtant disposé, pendant plus de 40 ans de son propre tram.

Le tram roannais a été mis en service en 1901, et la ville disposait de 2 lignes : l’une reliant Les Canaux au Coteau et l’autre Saint-Clair au Cimetière.

* Ligne 1 : De l'octroi des canaux à la gare Paris-Lyon-Méditerranée au Coteau, par la rue Mulsant, les Promenades Populle, la rue de la Côte, la rue Nationale, la place Dorian, la place de la Loire, le pont sur la Loire et la grande rue du Coteau.

* Ligne 2 : De l'octroi Saint-Clair à l'octroi du Calvaire, par la rue Saint-Clair, la rue de Clermont, la place Saint-Louis, la rue Brison, la place Saint-Jean, la rue de la Sous-Préfecture, la rue du Lycée, la rue et la place Saint-Étienne, la rue Mably, la place de la Voirie et la rue de Paris.

* Puis, en 1917 et à la demande du directeur de l'arsenal de Roanne, le réseau est prolongé par une troisième ligne reliant l'arsenal à la gare de Roanne