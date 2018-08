A la recherche des potions magiques de Mathéron

Partez à l'aventure et aidez Mathéron à retrouver ses précieuses potions dans une chasse au trésor interactive en Pays Roannais.

Rendez-vous dans les villages d'Ambierle, Belleroche, Lay et Saint-Haon-Le-Chatel, à la recherche des voleurs.

Grâce à votre clé magique et aux différentes énigmes proposées, il vous faudra trouver les Portes du Temps. Elles vous permettront de découvrir les ingrédients de chaque potions afin de pouvoir résoudre votre enquête grâce à la Porte des Révélations.

Un jeu de piste pour enfants à partir de 7 ans alliant nouvelles technologies, découverte du patrimoine et dimension ludique.

Ce jeu est ouvert toute l'année, il vous suffit d'acquérir votre kit (en ligne ou dans de nombreux points de vente).

Le jeu peut être fait dans n'importe quel ordre, et il n'est pas nécessaire de faire les 4 villages.

Dans chaque village, l'énigme sera différente et vous emmènera dans une balade d'environ 2 heures.

