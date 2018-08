L'Atelier d'hivers, créations diverses et variées, faits main et pour toutes les saisons !

L'atelier d'hivers présentent des créations 100% faits main, essentiellement des petites pochettes, trousses de maquillage, pochettes de soirée, et des sacs à main avec des tissus choisis soigneusement pour un rendu à la fois élégant et moderne.

L'atelier d'hivers a été crée par une doctorante en histoire, qui se passionne notamment pour la couture et la création avec l'envie de faire partager son univers !

Des créations originales qui ne manqueront pas de vous suivre pour toutes vos sorties !