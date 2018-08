Duo burlesque et musical

Le Guinguette Show, duo burlesque et musical donne un coup de jeune à la chanson française. Virginie et Maëlle ont un humour qui décape et une bonne humeur contagieuse.

Un show complètement déjanté qui allie charme et dynamisme avec un mélange jubilatoire de musique, danse et sketchs. Depuis 2009, des spectateurs de tous les âges sont venus s'enflammer et scander des airs de padam devant ces clowns ultra-énergiques !

Elles ont à leur actif deux spectacles : "Musette dégivrée" et "On n'est pas là pour twister !"

Découvrez le teaser de leur dernier spectacle "On n'est pas là pour twister!"