Spectacles pour Jeune Public

La Fée Mandoline et Axl Caramel, un duo original qui propose depuis plusieurs années des spectacles Musicaux Jeune Public.

Des spectacles doux, poétiques et un peu loufoques, pour enfants … et adultes sages !



En 2016, La Fée Mandoline sort son nouveau spectacle "Des Clics et Décroche!", troisième création Jeune Public.



Après le thème de l’alimentation (Voici la recette !), puis celui de l’environnement (Ça tourne pas rond !), ils aborderont un nouveau sujet on ne peut plus actuel : les écrans !



Une histoire où la télévision, l’ordinateur, la console de jeu, le téléphone portable sont omniprésents dans le quotidien de ces deux personnages.

Trop ? Oui assurément.

Par un coup du sort, les deux acolytes se retrouvent privés de tous ces jeux interactifs et moyens de communication High-tech.

Ainsi, la Fée va tout mettre en œuvre pour encourager Axl Caramel, et par la même occasion s’encourager elle-même, à « décrocher » un peu de ces écrans, et lui faire découvrir, que l’on peut aussi faire sans…



Un spectacle où se mêle humour, chansons et comédie, sur un thème qui nous concerne vraiment tous : les enfants…tout autant que les parents. N’est-ce pas ?