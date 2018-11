Bagad - Musiques et danses écossaises, irlandaises et bretonnes

Issu de l’amicale des bretons de Roanne, le Bagad Avel Mor est un ensemble musical composé de cornemuses, bombardes et percussions.

Respectueux des traditions bretonnes, la formation roannaise ouvre souvent son univers à d’autres types de musique (jazz, chorale, orchestre symphonique, rock,…).

Accompagné de batterie rock, guitare électrique, synthé, piano et chant, le Bagad de Roanne offre lors de ses nombreux concerts un spectacle varié et vivant. Festival de Lorient, l'Olympia, les Champs Elysées, le Stade Geoffroy Guichard (pour la coupe du monde 2007), Zéniths de Nancy, Strasbourg, Rouen, St Etienne… Avel Mor a pu ces dernières années savourer le plaisir de jouer sur des scènes magnifiques et des lieux magiques.

Le Bagad de Roanne a aussi eu l’honneur de jouer avec de grands artistes tels que Tri Yann, Alan Stivell, Michael Jones, Dan ar Braz, Carlos Nuñez.



Le Bagad de Roanne a été créé en 1979 et fait partie de la fédération de sonneurs : Bodadeg Ar Sonerion (BAS).. Depuis 2007, Avel Mor a aussi sa formation traditionnelle écossaise : le Seagull's Pipe Band.



Plus d'informations sur le site officiel.





Découvrez un extrait du concert de la Saint Patrick 2013, organisé au Scarabée Roanne.

Concert exceptionnel Celt'symphonie, où la belle rencontre entre le Bagad Avel Mor et l'Orchestre Symphonique du SIEMAR.