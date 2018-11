Duo Saxophone & Chants



Two of us est né en 2010 d’une rencontre entre deux musiciens bercés chacun d’influences différentes.

Karine (chanteuse) ayant évolué dans une formation pop/rock années 80 et 90 et Florian (chanteur/saxophoniste) animé par le jazz ont su mêler leurs univers musicaux pour concocter un répertoire « lounge » dédié aux cocktails, apéritifs, repas…

Quelques grands succès revisités façon jazz/blues, une touche de standards français et internationaux, laissez-vous séduire par leur complicité à travers une ambiance musicale feutrée.

