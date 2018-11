Cie Dynamo

Au sein de la Compagnie Dynamo, les chorégraphies de Virginie Barjonet revisitent et questionnent les situations de la vie quotidienne. L’énergie du mouvement et une bonne dose d’humour y sont insufflées dans des scénographies variées. Cependant, le fil conducteur reste le rapport à la verticalité que permet la danse aérienne sous ses différents formes. Implantée à Roanne depuis 2001, Dynamo dirige ou participe à des évènements chorégraphiques de grande ampleur sur le territoire, rassemblant parfois plusieurs milliers de personnes de tous horizons, Défilé de la Biennale de la Danse (Lyon 2010), «Tous en Flamme» (Roanne 2010 à 2014).

Sur-informés, Ultra satellisés, Méga sollicités...

Comment trouver la liberté dans l’hyperconnectivité ?



Playground propose une promenade sans nostalgie dans nos souvenirs des années 70 et 80 : C’est la préhistoire de l’informatique domestique, le règne du design psyché, on ne met pas de ceinture en voiture, on téléphone depuis un poste fixe.

Lorsqu’on pose un regard sur cette époque, il y a matière à sourire, à s’interroger sur la rapidité avec la quelle évoluent nos modes de communication et la rapidité avec laquelle nous allons atteindre l’ère du web 3.0.