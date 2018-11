Groupe Lyrique - Roanne - Opérette

Le GROUPE LYRIQUE DE ROANNE SIMONE OJARDIAS a été fondé en 1959 par Simone OJARDIAS (1er prix de Chant et 1er prix d'Art Lyrique du Conservatoire de LYON - Chevalier des Arts et des Lettres), qui en a assuré la présidence jusqu'en 1997.



Il est le produit de l'enthousiasme et de l'amitié. La passion commune de ses membres pour la musique et l'opérette en particulier, a fait naîtrre entre ceux-ci, une entente profonde et durable qui est la clé de voûte de l'ensemble.



Le but du Groupe est bien évidemment de faire connaître et apprécier l'Art Lyrique à un large public.



Depuis sa création, le G.L.R.S.O. a donné un grand nombre d'opérettes et d'opéras-comiques, choisis généralement parmi les plus célèbres.



Le G.L.R.S.O. est reconnu pour présenter des spectacles de qualité, tant par la fraîcheur de ses costumes faits "sur-mesure", respectant les époques traitées avec de parfaites harmonies de couleurs, que par ses décors particulièrement soignés, sa mise en scène attrayante et le bon niveau de ses interprètes. En témoigne le succès que lui réserve le public depuis 58 ans.

Plus d'informations sur le site officiel.