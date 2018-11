Créa'Dance

Studio de danse

Street Jazz - New style

Modern

Streching - Remise en forme

Cours type pilate- Neo classic

Tatiana Chachkine - Danseuse - Chorégraphe - Professeur



Passionnée de danse depuis l'âge de 13 ans, elle enseigne aujourd'hui le Street Jazz, New Style et Modern.



Elle a fait en 2005 ses premiers pas à l'atelier de la danse Pascale BERTRAND où elle a débuté par des cours de modern jazz. École où elle a ensuite pratiqué cours de hip hop et de classique.



En 2008 elle devient chorégraphe et danseuse pour l'association " la bande à part ".

Elle est par la suite danseuse pour la compagnie Côté Cour à l'occasion du spectacle Starmania mis en scène par Aurélien KREMER.



En 2011 Gilles GOUGAUD lui ouvre les portes de son studio où elle devient alors professeur de Street Jazz



La même année elle rentre en formation au Studio Academia à Lyon pour y préparer mon EAT Jazz et Comptemporain.



C'est en 2012 qu'elle ouvre les portes du Studio de Danse CREA ' DANCE