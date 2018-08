Les Tréteaux Roannais ont une nouvelle fois fait salle comble au Théâtre de Roanne à l'occasion des représentations de "Stationnement Alterné", une comédie de Ray Cooney.

Plus de 2700 spectacteurs sur les 7 représentations entre décembre 2017 et janvier 2018.

Mon voisin était en coulisses avec les comédiens lors de la préparation et pour la dernière !

C'est parti... en coulisses !

@Photo Vignette : Michel Létant