Variétés-Théâtre - Palais des Fêtes à Roanne

Est-ce que certains se souviennent du "Variétés-Théâtre" à Roanne ? Si on vous parle du "Palais des fêtes", cela ravivera peut-être plus de souvenirs ? Pourtant nous parlons bien du même endroit, sur le cours de la République à Roanne.

C'est en 1933, qu'ouvrira alors sur l'emplacement de l'ancien théâtre, le Palais des Fêtes.

Dans une unique salle de plus de 1000 fauteuils, des films seront projetés mais on y organisera aussi des concerts, des spectacles ou bien encore des bals.

Sur les affiches publicitaires, on n'hésitera pas à parler de ce théâtre comme le plus beau, le plus moderne et le plus confortable de province.