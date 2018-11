Nazca en Live !

A la rencontre du folk et des chants tribals, Nazca donne à ses mélodies pop un aspect sauvage et organique : des percussions brutes, parfois guerrières, qui se heurtent aux voix cristallines, dont les harmonies savantes se mêlent au ukulélé et aux nappes sonores du clavier. Un métissage paradoxal entre douceur et puissance, une impression de vie, de « naissance », dont « Nazca » est l'interprétation en espagnol.

Nazca, c’est surtout l’alliance parfaite de la voix limpide de Juliette, avec celle plus caractérielle de Zoé, des rythmes de guitares de Marc et des percussions saisissantes de Navid, dont le mélange sonne comme une évidence. Une formation intimiste, tant dans son rapport à la musique qu’au public, qui vous scrute et vous caresse du regard.

L’invitation sur le fil de Nazca s’apparente à la découverte d’un microcosme tissé en pleine jungle musicale; la découverte d’un peuple nomade imaginaire dont l’identité se décline au rythme de célébrations à la nature, pour en faire surgir toute la beauté de l’unité.