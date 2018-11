Les Bourses du Travail, symbole du syndicalisme français, avaient pour but de permettre aux ouvriers d'une même localité de se réunir, aux chômeurs de bénéficier d'un bureau de placement gratuit et pour les syndicats de bénéficier d'un siège.

Suite à des conflits avec les municipalités de l'époque, le Conseil Municipal du 29 mai 1895, proclame la fermeture de la Bourse du Travail.

L'obligation d'apolititisme est avancé, indiquant que les Bourses du Travail ne devaient servir qu'à "faciliter les transactions relatives à la main d'oeuvre" et non "de s'y livrer à des discussions politiques ou même religieuses et économiques d'un caractère général...".

Il sera suggéré de transformer le bâtiment et lui donner une autre fonction comme un musée, mais l'idée sera abandonnée.